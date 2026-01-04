Фото: Патрульная полиция Волынской области

Правоохранители на Волыни предупреждают о новых попытках вовлечения подростков в противоправные действия через соцсети и мессенджеры

Об этом сообщает патрульная полиция Волынской области, передает RegioNews.

В Луцке правоохранители зафиксировали попытку вербовки несовершеннолетнего через социальные сети. Согласно информации патрульной полиции Волынской области, ученик 8-го класса получил сообщение от неизвестного с предложением так называемой работы, связанной с автомобилями. Во время дальнейшей переписки стало ясно, что речь идет о поиске и поджоге транспортных средств.

Школьник не продолжил общение и обратился к инспектору службы образовательной безопасности в своем учебном учреждении. Полученную информацию сразу передали в соответствующие специальные службы. Это позволило оперативно отреагировать на попытку вовлечения ребенка в противоправную деятельность и зафиксировать факт возможного влияния со стороны представителей России.

В полиции отмечают, что подобные попытки вербовки подростков все чаще проходят именно через мессенджеры и социальные платформы. Неизвестные маскируют преступные задачи под легальную подработку и пытаются использовать возраст и доверие детей. Правоохранители отмечают, что любые предложения, связанные с повреждением имущества или другими незаконными действиями, представляют серьезную опасность.

Родителям и педагогам советуют регулярно общаться с детьми о рисках онлайн-общения и объяснять правовые последствия таких действий. В случае получения подозрительных сообщений рекомендуют сохранить доказательства и обращаться в киберполицию, правоохранительные органы или через специальные каналы СБУ. Правоохранители подчеркивают, что своевременное сообщение помогает предотвратить преступления и защитить несовершеннолетних.

