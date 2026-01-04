13:05  04 января
Сергей Дейнеко назначен советником МВД, а также продолжает службу в Госпогранслужбе
14:30  04 января
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре
14:08  04 января
В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто
04 января 2026, 14:08

В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто

04 января 2026, 14:08
Фото: Патрульная полиция Волынской области
Правоохранители на Волыни предупреждают о новых попытках вовлечения подростков в противоправные действия через соцсети и мессенджеры

Об этом сообщает патрульная полиция Волынской области, передает RegioNews.

В Луцке правоохранители зафиксировали попытку вербовки несовершеннолетнего через социальные сети. Согласно информации патрульной полиции Волынской области, ученик 8-го класса получил сообщение от неизвестного с предложением так называемой работы, связанной с автомобилями. Во время дальнейшей переписки стало ясно, что речь идет о поиске и поджоге транспортных средств.

Школьник не продолжил общение и обратился к инспектору службы образовательной безопасности в своем учебном учреждении. Полученную информацию сразу передали в соответствующие специальные службы. Это позволило оперативно отреагировать на попытку вовлечения ребенка в противоправную деятельность и зафиксировать факт возможного влияния со стороны представителей России.

В полиции отмечают, что подобные попытки вербовки подростков все чаще проходят именно через мессенджеры и социальные платформы. Неизвестные маскируют преступные задачи под легальную подработку и пытаются использовать возраст и доверие детей. Правоохранители отмечают, что любые предложения, связанные с повреждением имущества или другими незаконными действиями, представляют серьезную опасность.

Родителям и педагогам советуют регулярно общаться с детьми о рисках онлайн-общения и объяснять правовые последствия таких действий. В случае получения подозрительных сообщений рекомендуют сохранить доказательства и обращаться в киберполицию, правоохранительные органы или через специальные каналы СБУ. Правоохранители подчеркивают, что своевременное сообщение помогает предотвратить преступления и защитить несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, правоохранители задержали "на горячем" жительницу Днепропетровской области во время сопровождения двух женщин из Донецкой области в автобус международного сообщения, которые должны были быть вывезены в Польшу для сексуальной эксплуатации.

поджог подростки Луцк соцсети вербовка киберполиция несовершеннолетний поджигатели автомобиль
