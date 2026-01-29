На Хмельниччині 16-річний підліток готував теракт на залізниці

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одній російській диверсії на об'єктах транспортної інфраструктури. На Хмельниччині затримано 16-річного місцевого мешканця, завербованого ФСБ для підриву на станції Укрзалізниці

Про це повідомило Управління СБ у Хмельницькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, юнак шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після відрахування з ліцею.

Куратор із ФСБ доручив йому обійти місцеві станції, визначити найбільш завантажену та встановити відеокамеру для спостереження за рухом поїздів у бік фронтових регіонів.

Потім агент придбав комплектуючі для саморобного вибухового пристрою (СВП), який планував закласти біля станції для дистанційного підриву.

Контррозвідники СБУ викрили зловмисника завчасно, задокументували його дії та затримали. Під час обшуку вилучено складові до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі повідомили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану).

Агент перебуває під вартою – йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Луцьку росіяни намагалися завербувати учня 8 класу – запропонували підпалити авто. Школяр звернувся до інспектора служби освітньої безпеки у своєму навчальному закладі. Отриману інформацію одразу передали до відповідних спеціальних служб.