12:55  29 января
В Киевской области собака напала на 8-летнего мальчика
11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 14:12

Минобороны отреагировало на ситуацию с выездом бывшего военнопленного за границу

29 января 2026, 14:12
Иллюстративное фото: ГНСУ
Министерство обороны объяснило, что бывший военнопленный и ветеран Евгений Шибалов сначала не мог пересечь государственную границу из-за необходимости дополнительной проверки документов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

В Минобороны подчеркнули, что лица, освобожденные из плена, имеют право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу, но для этого нужно заранее оформить соответствующие документы – через ТЦК и СП, а затем онлайн через систему Резерв+.

"Благодаря взаимодействию Минобороны и ГНСУ пограничники имеют доступ к системе Оберег. Именно это и позволило проверить информацию и в этом случае оперативно принять положительное решение", – добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули: для пересечения границы важно иметь не только законное право, но и должным образом оформленные военно-учетные документы.

Напомним, 28 января бывший военнопленный и ветеран Евгений Шибалов сообщил в соцсетях, что его не сразу пропустили через государственную границу Украины. Мужчина должен был ждать ответа от головного офиса ГНСУ, из-за чего автобус уехал без него.

27 января 2026
07 августа 2025
