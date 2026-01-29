Минобороны отреагировало на ситуацию с выездом бывшего военнопленного за границу

Иллюстративное фото: ГНСУ

Министерство обороны объяснило, что бывший военнопленный и ветеран Евгений Шибалов сначала не мог пересечь государственную границу из-за необходимости дополнительной проверки документов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

В Минобороны подчеркнули, что лица, освобожденные из плена, имеют право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу, но для этого нужно заранее оформить соответствующие документы – через ТЦК и СП, а затем онлайн через систему Резерв+.

"Благодаря взаимодействию Минобороны и ГНСУ пограничники имеют доступ к системе Оберег. Именно это и позволило проверить информацию и в этом случае оперативно принять положительное решение", – добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули: для пересечения границы важно иметь не только законное право, но и должным образом оформленные военно-учетные документы.

Напомним, 28 января бывший военнопленный и ветеран Евгений Шибалов сообщил в соцсетях, что его не сразу пропустили через государственную границу Украины. Мужчина должен был ждать ответа от головного офиса ГНСУ, из-за чего автобус уехал без него.