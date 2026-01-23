СБУ обнародовала допрос оккупанта, причастного к расстрелу 9 украинских военнопленных

иллюстративное фото: из открытых источников

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял 9 украинских пленных во время боев в Курской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, военное преступление совершил военнослужащий 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота Сергей Скобелев.

Осенью 2024 года он как руководитель штурмовой группы россиян получил приказ атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области. Отряд Скобелева застал неожиданно одну из групп наших воинов и по результатам боя взял в плен 9 военных.

Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы успокоить и не допустить сопротивления украинским, им пообещали отправку на обмен.

"Впрочем, по приказу своего командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех захваченных украинских военнослужащих из табельного оружия. После этого штурмовая группа России собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия", – говорится в расследовании.

Впоследствии россиянин попал в плен в Сила обороны Украины. Пока ему готовится сообщение о подозрении.

Как сообщалось, задокументировано военное преступление военного РФ, которое расстреляло пленного пограничника. Это произошло летом 2025 года в Сумской области.