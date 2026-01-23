16:04  23 января
В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 15:49

СБУ обнародовала допрос оккупанта, причастного к расстрелу 9 украинских военнопленных

23 января 2026, 15:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял 9 украинских пленных во время боев в Курской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, военное преступление совершил военнослужащий 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота Сергей Скобелев.

Осенью 2024 года он как руководитель штурмовой группы россиян получил приказ атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области. Отряд Скобелева застал неожиданно одну из групп наших воинов и по результатам боя взял в плен 9 военных.

Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы успокоить и не допустить сопротивления украинским, им пообещали отправку на обмен.

"Впрочем, по приказу своего командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех захваченных украинских военнослужащих из табельного оружия. После этого штурмовая группа России собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия", – говорится в расследовании.

Впоследствии россиянин попал в плен в Сила обороны Украины. Пока ему готовится сообщение о подозрении.

Как сообщалось, задокументировано военное преступление военного РФ, которое расстреляло пленного пограничника. Это произошло летом 2025 года в Сумской области.

23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
