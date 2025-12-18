08:56  18 декабря
08:26  18 декабря
08:28  18 декабря
18 декабря 2025, 08:39

Обворовал дома горожан более чем на полмиллиона гривен: в Хмельницком вынесли приговор серийному вору

18 декабря 2025, 08:39
Фото: Национальная полиция
В Хмельницком суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, совершившему серию краж с проникновением в жилье. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба превысила 585 тыс. грн

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установило следствие, на счету осужденного – три воровства. В сентябре прошлого года в полицию обратилась 39-летняя хмельничанка и сообщила, что в ее отсутствие неизвестный проник в дом, повредив окно. Злоумышленник похитил валюту, ювелирные изделия и бытовую технику.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен житель областного центра, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что мужчина обворовал еще два дома, откуда вынес драгоценности, технику и инструменты.

Похищенное имущество злоумышленник сбывал через ломбарды, привлекая своих знакомых во избежание разоблачения. Вырученные средства тратил на собственные нужды.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Также осужденного обязали возместить потерпевшим материальный и моральный ущерб.

Напомним, в Киеве на скамью подсудимых сядет 31-летний киевлянин, ограбивший 65-летнего мужчину прямо посреди улицы. Злоумышленник сорвал с шеи прохожего золотую цепочку с крестиком стоимостью почти 100 тысяч гривен.

