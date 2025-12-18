Фото: полиция

Трагедия произошла 18 декабря около часу ночи на железнодорожном вокзале в Виннице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница Хмельницкой области, которая училась в Виннице, оказалась под колесами пассажирского поезда. От полученных травм 18-летняя девушка погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в ноябре в Одесской области грузовой поезд сбил насмерть женщину с козой. Женщина выбежала на колею, чтобы поймать животное, сбежавшее от нее.