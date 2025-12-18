08:26  18 грудня
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
08:28  18 грудня
На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування
08:14  18 грудня
На Черкащині легковик врізався в дерево: водій загинув, пасажира госпіталізували
18 грудня 2025, 08:39

Обікрав будинки містян на понад пів мільйона гривень: у Хмельницькому винесли вирок серійному злодію

18 грудня 2025, 08:39
Фото: Національна поліція
У Хмельницькому суд виніс вирок 34-річному місцевому жителю, який скоїв серію крадіжок із проникненням у житло. Загальна сума завданих потерпілим збитків перевищила 585 тис. грн

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановило слідство, на рахунку засудженого – три крадіжки. У вересні минулого року до поліції звернулася 39-річна хмельничанка та повідомила, що під час її відсутності невідомий проник до будинку, пошкодивши вікно. Зловмисник викрав валюту, ювелірні вироби та побутову техніку.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що чоловік обікрав ще два будинки, звідки виніс коштовності, техніку та інструменти.

Викрадене майно зловмисник збував через ломбарди, залучаючи своїх знайомих, аби уникнути викриття. Отримані кошти витрачав на власні потреби.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Також засудженого зобов'язали відшкодувати потерпілим матеріальну та моральну шкоду.

Нагадаємо, у Києві на лаву підсудних сяде 31-річний киянин, який пограбував 65-річного чоловіка просто посеред вулиці. Зловмисник зірвав із шиї перехожого золотий ланцюжок із хрестиком вартістю майже 100 тисяч гривень.

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
