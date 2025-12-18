Обікрав будинки містян на понад пів мільйона гривень: у Хмельницькому винесли вирок серійному злодію

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому суд виніс вирок 34-річному місцевому жителю, який скоїв серію крадіжок із проникненням у житло. Загальна сума завданих потерпілим збитків перевищила 585 тис. грн

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановило слідство, на рахунку засудженого – три крадіжки. У вересні минулого року до поліції звернулася 39-річна хмельничанка та повідомила, що під час її відсутності невідомий проник до будинку, пошкодивши вікно. Зловмисник викрав валюту, ювелірні вироби та побутову техніку.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що чоловік обікрав ще два будинки, звідки виніс коштовності, техніку та інструменти.

Викрадене майно зловмисник збував через ломбарди, залучаючи своїх знайомих, аби уникнути викриття. Отримані кошти витрачав на власні потреби.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Також засудженого зобов'язали відшкодувати потерпілим матеріальну та моральну шкоду.

Нагадаємо, у Києві на лаву підсудних сяде 31-річний киянин, який пограбував 65-річного чоловіка просто посеред вулиці. Зловмисник зірвав із шиї перехожого золотий ланцюжок із хрестиком вартістю майже 100 тисяч гривень.