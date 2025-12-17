14:04  17 грудня
17 грудня 2025, 13:05

27 тисяч флаконів і сотні тисяч готівки: у Хмельницькому викрили підпільних виробників вейп-рідин

17 грудня 2025, 13:05
Фото: Прокуратура України
У Хмельницькому правоохоронці викрили та припинили діяльність групи осіб, які налагодили незаконне виготовлення та збут фальсифікованих рідин для електронних сигарет

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, для незаконного бізнесу фігуранти орендували складське приміщення в одному з торговельних центрів міста, де облаштували підпільне виробництво. Сировину та компоненти вони замовляли у Києві та отримували через поштові сервіси.

Готову продукцію збували по всій території України через Telegram, а також реалізовували у спеціалізованих магазинах Хмельницького.

Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях, транспортних засобах та місцях зберігання у Хмельницькому та Києві правоохоронці вилучили незаконно виготовлену продукцію та складники до неї загальною вартістю понад 14,5 млн гривень. Зокрема, вилучено:

  • близько 27 тисяч флаконів готових рідин,
  • понад 24 тисячі ампул із нікотином,
  • майже 32 тисячі одиниць компонентів,
  • виробниче обладнання та чорнові записи.

Крім того, правоохоронці вилучили близько 650 тисяч гривень готівкою та автомобілі, які використовувалися у протиправній діяльності.

Наразі вирішується питання щодо призначення необхідних експертиз і накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, на Буковині правоохоронці викрили незаконну схему з вирощування та переробки тютюну, яку організував керівник одного з агропідприємств. У результаті обшуків було вилучено понад 25 тонн тютюнової сировини, промислове обладнання, сушильні конструкції та спеціальну техніку. Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 мільйонів гривень.

