В Хмельницком львиц, сбежавших из зооуголка, забрали и передали на реабилитацию

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком полиция изъяла двух львиц, которые неделю назад сбежали из вольера частного зооуголка на улице Кости Степанкова

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что их передали в центр реабилитации диких животных в Киеве

По данным правозащитников, владелец зооуголка содержит львиц в помещениях, которые не отвечают ветеринарно-санитарным нормам и не оборудованы должным образом. К тому же мужчина не имеет разрешительных документов на содержание таких животных.

Напомним, на днях правоохранители объявили подозрение 57-летнему руководителю частного зооуголка. Мужчину подозревают в жестоком обращении с животными.

Как известно, 15 ноября львицы выбежали из вольеров, в результате чего погибли другие животные. Одна из львиц сбежала за пределы зооуголка, ее разыскивали правоохранители и специалисты в течение дня.