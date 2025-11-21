У Хмельницькому левиць, що втекли зі зоокуточка, забрали і передали на реабілітацію

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому поліція вилучила двох левиць, які тиждень тому втекли з вольєра приватного зоокуточка на вулиці Кості Степанкова

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що їх передали до центру реабілітації диких тварин у Києві

За даними правооронців, власник зоокуточка утримує левиць в приміщеннях, які не відповідають ветеринарно-санітарним нормам та не обладнані належним чином. До того ж, чоловік не має дозвільних документів на утримання таких тварин.

Нагадаємо, днями правоохоронці оголосили підозру 57-річному керівнику приватного зоокуточка. Чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

Як відомо, 15 листопада левиці вибігли з вольєрів, внаслідок чого загинули інші тварини. Одна з левиць втекла за межі зоокуточка, її розшукували правоохоронці та фахівці протягом дня.