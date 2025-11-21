14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 19:19

У Хмельницькому левиць, що втекли зі зоокуточка, забрали і передали на реабілітацію

21 листопада 2025, 19:19
Фото: Національна поліція
У Хмельницькому поліція вилучила двох левиць, які тиждень тому втекли з вольєра приватного зоокуточка на вулиці Кості Степанкова

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що їх передали до центру реабілітації диких тварин у Києві

За даними правооронців, власник зоокуточка утримує левиць в приміщеннях, які не відповідають ветеринарно-санітарним нормам та не обладнані належним чином. До того ж, чоловік не має дозвільних документів на утримання таких тварин.

Нагадаємо, днями правоохоронці оголосили підозру 57-річному керівнику приватного зоокуточка. Чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

Як відомо, 15 листопада левиці вибігли з вольєрів, внаслідок чого загинули інші тварини. Одна з левиць втекла за межі зоокуточка, її розшукували правоохоронці та фахівці протягом дня.

