07 жовтня 2025, 14:24

Хабар за інвалідність: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря психлікарні

07 жовтня 2025, 14:24
Фото: Національна поліція
На Хмельниччині правоохоронці викрили завідувача відділення психіатричної лікарні, який вимагав 1500 доларів за надання дружині військовослужбовця третьої групи інвалідності та оформлення необхідної документації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що лікаря затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Слідчі оголосили йому підозру. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

На час розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, у Рівному правоохоронці викрили схему, у якій колишній лікар обіцяв допомогти з оформленням інвалідності. За свої "послуги" чоловік вимагав 3 600 доларів.

