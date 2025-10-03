12:30  03 октября
03 октября 2025, 12:11

Притворялся военным: житель Хмельницкого выманил у женщины более 670 тысяч гривен

03 октября 2025, 12:11
Фото: полиция
Полицейские объявили подозрение мошеннику, который под видом военного обманул 29-летнюю женщину

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленник в Телеграме познакомился с 29-летней жительницей Запорожской области. Парень придумал легенду, что он военный и находится на передовой. Женщина поверила ему и несколько месяцев пересылала деньги, думая, что помогает его подразделению. На самом же деле парень тратил их на себя.

Полиция разоблачила и задержала мошенника, его взяли под стражу.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен. Злоумышленника отправили под суд, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

03 октября 2025
