Притворялся военным: житель Хмельницкого выманил у женщины более 670 тысяч гривен
Полицейские объявили подозрение мошеннику, который под видом военного обманул 29-летнюю женщину
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Злоумышленник в Телеграме познакомился с 29-летней жительницей Запорожской области. Парень придумал легенду, что он военный и находится на передовой. Женщина поверила ему и несколько месяцев пересылала деньги, думая, что помогает его подразделению. На самом же деле парень тратил их на себя.
Полиция разоблачила и задержала мошенника, его взяли под стражу.
Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен. Злоумышленника отправили под суд, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
