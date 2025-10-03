Прикидався військовим: житель Хмельницького виманив у жінки понад 670 тисяч гривень
Поліцейські оголосили підозру шахраю, який під виглядом військового ошукав 29-річну жінку
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Зловмисник у Телеграмі познайомився з 29-річною мешканкою Запорізької області. Молодик придумав легенду, що він військовий й перебуває на передовій. Жінка повірила йому та кілька місяців пересилала гроші, думаючи, що допомагає його підрозділу. Насправді ж молодик витрачав їх на себе.
Поліція викрила та затримала шахрая, його взяли під варту.
Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.
Нагадаємо, у Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень. Зловмисника відправили під суд, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
5G в Україні поки не буде: у Мінцифри назвали дату повноцінного запуску
03 жовтня 2025, 13:47Вперше при Трампі: США розширять розвідувальну підтримку України для ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, - ЗМІ
03 жовтня 2025, 13:34Чи може Україна стати "новим Китаєм" по виробництву дронів для НАТО
03 жовтня 2025, 13:26Укрпошта продає вінтажні револьвери та пістолети Нагана і ТТ: кожна річ демілітаризована і з паспортом
03 жовтня 2025, 13:20По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
03 жовтня 2025, 13:13Ветерани з Харківщини та інших регіонів можуть отримати мільйон на бізнес
03 жовтня 2025, 12:55На Хмельниччині вночі зіткнулися два авто: постраждали чотири людини
03 жовтня 2025, 12:53На окупованих територіях росіяни шукають ідейних колаборантів для дитячих таборів
03 жовтня 2025, 12:35В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
03 жовтня 2025, 12:30Скандал з Укрзалізницею: російські склянки в поїздах потрапили на міжнародні рейси
03 жовтня 2025, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі блоги »