Фото: поліція

Поліцейські оголосили підозру шахраю, який під виглядом військового ошукав 29-річну жінку

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зловмисник у Телеграмі познайомився з 29-річною мешканкою Запорізької області. Молодик придумав легенду, що він військовий й перебуває на передовій. Жінка повірила йому та кілька місяців пересилала гроші, думаючи, що допомагає його підрозділу. Насправді ж молодик витрачав їх на себе.

Поліція викрила та затримала шахрая, його взяли під варту.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень. Зловмисника відправили під суд, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.