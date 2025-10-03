12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
03 жовтня 2025, 12:11

Прикидався військовим: житель Хмельницького виманив у жінки понад 670 тисяч гривень

03 жовтня 2025, 12:11
Фото: поліція
Поліцейські оголосили підозру шахраю, який під виглядом військового ошукав 29-річну жінку

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зловмисник у Телеграмі познайомився з 29-річною мешканкою Запорізької області. Молодик придумав легенду, що він військовий й перебуває на передовій. Жінка повірила йому та кілька місяців пересилала гроші, думаючи, що допомагає його підрозділу. Насправді ж молодик витрачав їх на себе.

Поліція викрила та затримала шахрая, його взяли під варту.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень. Зловмисника відправили під суд, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

03 жовтня 2025
