14 сентября 2025, 20:26

В Хмельницком судили организатора схемы незаконной продажи гуманитарных авто

14 сентября 2025, 20:26
иллюстративное фото: из открытых источников
Олег Грабнер признан виновным в незаконной продаже автомобилей, полученных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Как отмечается, соучредитель благотворительной организации "Реабилитация и Возрождение", организовал схему незаконной продажи автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарную помощь во время военного положения.

Преступная группа занималась продажей транспортных средств, полученных от иностранных доноров для нужд ВСУ, через заключение мнимых сделок, скрывавших фактическую куплю-продажу.

С учетом искреннего раскаяния, активного содействия раскрытию преступления и других смягчающих обстоятельств, суд применил ст. 69 УК Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 204 тыс. гривен, конфискации имущества (кроме жилья) и лишение права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, благотворительных фондах и общественных организациях на 2 года.

Напомним, в Хмельницкой области судили трех жителей Киевщины, которые продавали тактические аптечки ВСУ. В частности, задокументирован факт продажи 150 единиц стоимостью более 500 тыс. грн.

