Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Рабочие устанавливали каркас ветроизмерительной вышки. Во время проведения работ вышка упала вместе с работниками, находившимися на высоте около 10 метров.

От полученных травм 20-летний парень скончался на месте, 22-летнего парня госпитализировали в реанимацию.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при работах с повышенной опасностью). Обстоятельства трагедии выясняются.

