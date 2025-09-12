11:54  12 сентября
12 сентября

Подробности ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: обнародованы фото и видео
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь
В Хмельницкой области во время монтажа упала вышка с рабочими: один погиб, другой в больнице
В Хмельницкой области во время монтажа упала вышка с рабочими: один погиб, другой в больнице

Фото: полиция
Трагедия произошла 10 сентября около 15:00 вблизи села Степок Дунаевецкой громады

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Рабочие устанавливали каркас ветроизмерительной вышки. Во время проведения работ вышка упала вместе с работниками, находившимися на высоте около 10 метров.

От полученных травм 20-летний парень скончался на месте, 22-летнего парня госпитализировали в реанимацию.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при работах с повышенной опасностью). Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, вечером 1 сентября в Полтавской области мужчина упал с высоты на предприятии. Травмированного госпитализировали.

