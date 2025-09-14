19:59  14 вересня
14 вересня 2025, 20:26

У Хмельницькому судили організатора схеми незаконного продажу гуманітарних авто

14 вересня 2025, 20:26
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Олега Грабнера визнали винним у незаконному продажі автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога для ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Як зазначається, співзасновник благодійної організації "Реабілітація та Відродження", організував схему незаконного продажу автомобілів, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога під час воєнного стану.

Злочинна група займалася продажем транспортних засобів, отриманих від іноземних донорів для потреб ЗСУ, через укладання удаваних правочинів, що приховували фактичну купівлю-продаж.

З урахуванням щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину та інших пом’якшувальних обставин, суд застосував ст. 69 КК України та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 204 тис. гривень, конфіскації майна (окрім житла) та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, благодійних фондах і громадських організаціях на 2 роки.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили трьох жителів Київщини, які продавали тактичні аптечки ЗСУ. Зокрема, задокументовано факт продажу 150 одиниць вартістю понад 500 тис. грн.

12 вересня 2025
07 серпня 2025
