Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зранку 10 вересня російські військові завдали удару по Хмельницькій області. Є постраждалі

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін , передає RegioNews .

Внаслідок ворожої атаки троє людей отримали травми, їм надають медичну допомогу.

Зруйнована швейна фабрика, пошкоджена автозаправка, транспорт, вибиті вікна в навколишніх будинках. Обсяги завданої шкоди встановлюються.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, під час атаки 10 вересня росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти.

Під час масованої атаки РФ на Україну кілька дронів залетіли у повітряний простір Польщі. Частину з них збили.