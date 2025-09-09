Сімейний конфлікт на Хмельниччині: жінка поранила чоловіка ножем

Фото: Національна поліція

Поліцейські Шепетівського району повідомили про підозру 24-річній жінці, яка ножем поранила свого 30-річного чоловіка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилась 26 серпня у селі Ізяславської громади.

Під час сварки після спільного розпиття алкоголю жінка вдарила чоловіка ножем у груди.

Потерпілого госпіталізували, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

За скоєне жінці загрожує до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у селі на Черкащині під час сімейного застілля 54-річний чоловік поранив ножем свого 31-річного зятя. Тестя затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.