Фото: полиция

ДТП произошло 2 сентября около 23:45 часов на трассе "Житомир – Черновцы", близ села Григоровка Хмельницкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись мотоцикл Musstang под управлением 17-летнего парня и тягач, которым управлял 48-летний водитель.

В результате ДТП мотоциклист и его 16-летний пассажир получили травмы. Оба подростка госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 1 сентября на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовика. От полученных травм один из водителей скончался в больнице.