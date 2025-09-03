На Хмельниччині мотоцикл врізався у тягач: постраждали двоє підлітків
ДТП сталася 2 вересня близько 23:45 години на трасі "Житомир – Чернівці", поблизу села Григорівка Хмельницького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися мотоцикл Musstang під керуванням 17-річного юнака та тягач, яким керував 48-річний водій.
Внаслідок ДТП мотоцикліст та його 16-річний пасажир отримали травми. Обох підлітків госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вночі 1 вересня на трасі в Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. Від отриманих травм один з водіїв помер у лікарні.
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Одещині поліцейські розшукали зниклого 7-річного хлопчика, який втік з дому після сімейної сварки
03 вересня 2025, 13:22Чоловікам, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять отримати бронь
03 вересня 2025, 13:05На Тернопільщині чоловік завдав брату кілька ударів шифером по голові
03 вересня 2025, 12:42Верховна Рада закликала світ засудити вбивство Андрія Парубія
03 вересня 2025, 12:28Поліцейські затримали жінку, причетну до організації теракту на Одещині
03 вересня 2025, 12:25Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто
03 вересня 2025, 11:57У Франції могли затримати колишнього заступника голови Харківської облради Скоробагача
03 вересня 2025, 11:53ВМС знищили швидкісний катер, який намагався доставити росіян на Тендрівську косу
03 вересня 2025, 11:43На Сумщині прикордонники знищили 28 ворожих БпЛА
03 вересня 2025, 11:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »