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Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) имеют основания полагать, что руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа незаконно обогащалась еще с ноября 2020 года

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews .

В НАБУ рассказали, что факты незаконного обогащения Крупой имели место в период с 3 ноября 2020 года по 3 октября 2024-го.

Следователи также предполагают, что незаконной деятельности Крупы прямо или косвенно содействовали члены ее семьи и близкие родственники. Речь идет о ее сыне, невестке и родственниках невестки. В частности, как считают следователи, родственники приобретали активы по поручению подозреваемой.

"Фактически эти активы приобретала Крупа лично, однако оформляла право собственности на них на своих близких родственников - это движимое/недвижимое имущество, корпоративные права, денежные средства на счетах", - отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что невестке Татьяны Крупы удалось вывести из-под ареста земельный участок. Также сообщалось, что Крупа и ее родственники, вероятно, нелегально перевозили наличные деньги за границу. Затем эти средства ставились на банковские счета.

Напомним, во время обысков у Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии суд арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.

Недавно Татьяну Крупу предупредили письмом об освобождении от должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии уже 18 марта этого года.

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