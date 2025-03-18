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18 марта 2025, 07:38

Главный психиатр ВСУ будет находиться под стражей до 21 апреля: решение суда

18 марта 2025, 07:38
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фото: Суспильне
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Шевченковский райсуд Киева до 21 апреля продлил содержание под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю с возможностью внести залог более чем в 49 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Обвинение настаивало на продлении меры пресечения еще на месяц. Причина – необходимость завершить экспертизы, получить отчет НАПК о мониторинге образа жизни Олега Друзя за период 2019-2023 годов и выполнении других следственных действий.

Прокурор Лидия Боровкова среди рисков отметила возможность укрывательства подозреваемого, влияния на следствие, уничтожение или сокрытие доказательств и согласование показаний с другими лицами.

Адвокат Мартыненко вместо этого отрицала все указанные риски и обратилась в суд с просьбой назначить залог в размере 900 тысяч гривен. Она аргументировала это тем, что при задержании у Друзя произошел инсульт, а в СИЗО отсутствуют надлежащие условия для лечения и постоянного наблюдения врача-кардиолога.

Защитница подчеркнула, что следствие необоснованно учло в общую сумму все активы семьи Друзя, не доказав, что они были приобретены непосредственно за его средства. Она отметила, что не учтен возможный доход его близких, в частности жены, получившей деньги от продажи имущества в России, оцененной в 430 тысяч долларов.

Сам Олег Друзь воздержался от комментариев для журналистов, но во время выступления в суде пообещал всемерно содействовать расследованию.

Что известно о деле Олега Друзя

21 января СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя . Он заместитель председателя Центральной ВЛК и решает вопрос о пригодности военных к службе.

По данным следствия, за время полномасштабной войны он приобрел активы на миллион долларов, что больше его официальных доходов. В частности, речь идет о частном доме на Киевщине, наличных в разной валюте на сумму около 8 миллионов гривен и дорогом авто.

Шевченковский районный суд отправил Олега Друзя под стражу с правом на залог в размере 49 миллионов гривен . При этом отмечалось, что в суд Друзя был доставлен на "скорой", а его адвокат заявлял, что он находится "в крайне тяжелом состоянии в карете "скорой" под капельницами".

В СМИ сообщили, что Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении, планировал купить виллу в Турции. Жилье с тремя этажами и бассейном, которое заинтересовало главного психиатра ВСУ, стоит 650 тысяч евро.

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