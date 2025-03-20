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20 марта 2025, 05:05

В Киеве будут судить главу МСЭК, которая за $10 000 "продала" фиктивную инвалидность

20 марта 2025, 05:05
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фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве исполняющую обязанности председателя Фастовской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будут судить за вымогание 10 тысяч долларов за незаконное установление уклонисту III группы инвалидности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, чиновница оценила оформление инвалидности для военнообязанного, не имевшего на это законных оснований, в 10 тысяч долларов.

По договоренности 50-летнего мужчину фиктивно оформили на стационарное лечение, где ему предстояло проходить обследование. Обвиняемая подробно инструктировала его, как обращаться и имитировать проблемы с ногой, чтобы врачи поверили в необходимость предоставления группы инвалидности.

Правоохранители задокументировали всю процедуру фальсификации, включая проведение экспертизы и выдачу соответствующих медицинских документов, которые позволили киевлянину получить III группу инвалидности.

Обвинительный акт уже был передан в суд. Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ходе следствия наложен арест на имущество врача с целью обеспечения конфискации имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, скандальную Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

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