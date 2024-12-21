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21 декабря 2024, 17:58

Муж скандальной Татьяны Крупы дал объяснение касательно найденной во время обысков налички

21 декабря 2024, 17:58
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фото из открытых источников
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Муж председателя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы Владимир объяснил, почему он и жена не внесли в декларацию миллионы долларов, которые были найдены у них дома во время обысков

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.

Владимир Крупа на суде объяснил, что большая часть средств, найденных в их доме, были переданы ему в качестве инвестиций в совместные бизнес-проекты.

При этом, по его словам, объем доходов, полученных в 2024 году, не подлежал декларированию, поскольку еще не наступили соответствующие сроки. Также он отмечает, что согласно закону Крупа не должен сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Поэтому, по мнению защиты, заявления следствия о незаконном происхождении средств преждевременны.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил до 26 января 2025 года срок ареста руководителя Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы. Также суд решил снизить залог для Крупы с 300 до 280 млн грн.

Как известно, в начале октября руководительница Татьяна Крупа была разоблачена на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Также известно, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило ложные данные в декларации Владимира Крупы за 2021 год. По итогам проверки выяснилось, что в декларации Владимира Крупы, состоявшего в должности председателя Управления западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области, были ложные сведения более чем на 2,2 млн гривен.

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