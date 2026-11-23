Это все неправда – советник президента Дмитрий Литвин опроверг слухи о якобы указании Зеленского перераспределить средства из частной программы «Фламинго» на государственную программу «Нептунов».

Это все неправда – советник президента Дмитрий Литвин опроверг слухи о якобы указании Зеленского перераспределить средства из частной программы «Фламинго» на государственную программу «Нептунов».

Фото из открытых источников

И я не верю – не может такого быть, чтобы кто-то добровольно отказался от финансовых потоков "большого строительства", извините "большого ракетостроения", однако – "какая разница?"…

Многие годы нам всем, обществу, гражданам вбивают в голову, что все государственное – неэффективно, и только частное следует финансировать. Это неправда.

Государственная доля в оборонно-промышленном комплексе нашего ближайшего соседа Польши – около 80%; две из трех крупнейших оборонных корпораций Израиля принадлежат государству на 100%; рынок вооружений в США почти на 100% принадлежит частным компаниям, но государство контролирует, направляет и финансирует его через несколько инструментов, в частности через DARPA – фонд создания и развития новейших технологий, а также через многочисленные отраслевые и ведомственные программы развития вооружений.

Наша украинская модель создания, развития и производства вооружений базируется только на одном постулате – предоставить возможность преференции "своим" придворным компаниям получить львиную долю бюджета для возможности коррумпированным чиновникам "зарабатывать" огромные средства.

Ничего личного – только бизнес.

Поэтому и про@бали появление реактивных дронов у врага - которые были слишком занять сборником дешевых дронов-перехватчиков из китайских комплектующих, которые давали по меньшей мере 200% навару. Поэтому и не полетели "Фламинго" зимовать на болота, потому что через год или два невозможно создать эффективную боевую крылатую ракету, а только "политический стейтмент". Поэтому и не летают баллистические ракеты Штиллермана FP-7, потому что "слишком дорогие", по его словам. Поэтому и не будет его баллистики на москву до конца осени, потому что невозможно сделать такое оружие в столь сжатые сроки. Украсть, заработать деньги можно.

За такой феерический подрыв обороноспособности страны во все времена, во время войны полагалась "вышка". В наше время, в нашей стране выйдет очередное интервью Штиллермана. И все. Наверное, наш народ слишком терпелив даже перед угрозой полного уничтожения.

К сожалению.