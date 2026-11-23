Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение 23 ноября более 40 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Погибли два человека, еще трое получили ранения

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Никопольщине под российскими ударами находились райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, складские помещения, автомобили и инфраструктура.

В результате атак погибли два человека. Еще две женщины в возрасте 67 и 68 лет получили ранения. Они будут лечиться амбулаторно.

В Подгородненском обществе Днепровского района повреждены частные дома, гараж и инфраструктура.

В Павлограде в результате обстрелов повреждены гаражи, автомобиль и автокран. Также возник пожар.

В Софиевской общине Криворожского района загорелись автозаправочная станция и грузовик. Ранения получил 63-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В Шахтерской и Дубовиковской общинах Синельниковского района повреждены автомобили. В городе Самар также занялся автомобиль.

Напомним, что ранее войска нанесли удары беспилотниками по двум припаркованным автомобилям в Песчанском старостате и промышленной территории Заречного района Сум . Транспортные средства получили повреждения. Предварительно обошлось без пострадавших.