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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Олега Винника, он не получает социальных выплат от правительства Германии. Он отметил, что у него есть голос и "это можно назвать бизнесом". При этом он отметил, что не может подсчитать точный заработок, потому что это сложно.

"Можешь полгода сидеть и ничего не делать, ничего не зарабатывать – а тут ты месяц поездишь в туре. Все это распределяешь. А если говорить о годовом доходе, то всему, что там пишет пресса об артистах, я не верю. Не знаю ни одного артиста, о чьих доходах написали правду", - говорит артист.

По его мнению, 2,5 тысяч долларов достаточно для жизни в Германии. При этом Винник считает, что для того, чтобы жить в центре Берлина и позволять себе перелеты в отпуск, по его оценке, нужно не менее 4 тысяч долларов.

Напомним, ранее певец Олег Винник отреагировал на обвинения о том, что он скрылся из Украины. По словам артиста, уже более 20 лет он является резидентом Германии. Артист заявил, что он уезжал из Украины, не в нарушение закона со всеми нужными документами.