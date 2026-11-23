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Российские войска нанесли удары беспилотниками по двум припаркованным автомобилям в Песчанском старостате и промышленной территории Заречного района Сум. Транспортные средства получили повреждения. Предварительно обошлось без пострадавших

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает RegioNews .

По его словам, для атак российская армия применила FPV-дроны на оптоволокне и беспилотнике типа "Италмас".

"Два припаркованных гражданских ведомственных автомобиля в Песчанском старостате и территория в промзоне Заречного района Сум попали под вражеские удары FPV на оптоволокне и БПЛА типа "Италмас". Повреждены транспортные средства", — сообщил чиновник.

По предварительной информации, люди не пострадали. Остальные последствия российских ударов устанавливают, на местах продолжаются работы по их ликвидации.

Напомним, что в Шевченковском районе Киева в результате падения обломков загорелись два автомобиля и возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Также повреждены балконы на втором-четвертом этажах.