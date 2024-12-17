В Хмельницкой области задержали на взятке главу центра Мариупольской МСЭК

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Правоохранители разоблачили главу одного из центров медико-социальной экспертизы Мариуполя, которая дислоцируется в Хмельницком, которая вместе с другими членами комиссии наладила коррупционную схему по избежанию мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным полиции, участники схемы "помогали" военнообязанным из числа внутренне перемещенных лиц оформить фиктивные медицинские документы, дававшие право на получение ими групп инвалидности.

"За такие услуги злоумышленники потребовали от 3000 до 7000 долларов", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства в 5 тысяч долларов неправомерной выгоды (210 000 гривен).

Задержали главу центра МСЭК после получения оговоренной суммы 16 декабря. Во время обысков правоохранители изъяли у нее еще более 26 тысяч долларов.

Женщине сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее полицейские Киева сообщили о подозрении главе межрайонной МСЭК, которая "помогала" мужчинам получить инвалидность.