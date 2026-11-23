Фото: Нацполиция

Авария произошла 21 ноября около 15:00 на автодороге М-30 между селами Лопушня и Чесники Рогатинского территориального общества. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

68-летний водитель Ford Fiesta ехал в сторону Рогатина. На округлом участке дороги он выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault Master, за рулем которого находился 46-летний мужчина. В результате ДТП погибла 65-летняя пассажирка Ford Fiesta.

Водитель Ford Fiesta был госпитализирован.

"По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, в Полтавской области автомобиль Volkswagen врезался в дерево и съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.