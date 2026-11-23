Отключение света 24 ноября: в Укрэнерго назвали графики
В Украине 24 ноября продолжат действовать отключение света. Энергетики предупредили о графиках
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Из-за последствий российских атак во вторник, 24 ноября, в части регионов Украины продолжат действовать графики отключения света. Ограничения потребления электроэнергии будут следующие:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0.5 до 3.5 очередей).
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.
Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.
Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут. Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.