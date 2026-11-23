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В Украине 24 ноября продолжат действовать отключение света. Энергетики предупредили о графиках

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Из-за последствий российских атак во вторник, 24 ноября, в части регионов Украины продолжат действовать графики отключения света. Ограничения потребления электроэнергии будут следующие:

• для промышленности – графики ограничения мощности;



• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0.5 до 3.5 очередей).

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.

Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.

Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут. Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.