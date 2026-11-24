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Братья Борисенко после "Фабрики звезд" в 2009 году стали популярны. Однако впоследствии они завязали с музыкальной карьерой

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Владимира Борисенко, он не сожалеет о завершении активной музыкальной карьеры. После "Братьев Борисенко" они запускали еще один проект, но впоследствии решили двигаться дальше.

"Мы изменили свои истории, изменили свои профессии. Сейчас развиваемся в другом плане. Выступить по заказу? Пожалуйста. Мы любим радовать людей. А строить большую карьеру, становиться большими звездами – как оказалось, это не для нас", - говорит Владимир.

Он рассказал, что стартовая сумма их гонорара – от 2 тысяч долларов за выступление.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.