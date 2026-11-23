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В Украине цены на горючее остаются нестабильными из-за ряда факторов. Стоимость топлива начала падать.

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 24 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 87,25 гривны за литр (-1,51);

бензин А-95 – 83,68 гривны за литр (-2,17 гривны);

бензин А-92 – 78,55 гривны за литр (-3,36 гривны);

дизтопливо – 98,67 гривны за литр (-1,60 гривны);

автогаз – 62,17 гривны за литр (-0,23 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.