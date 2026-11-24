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Реперка alyona alyona недавно сделала операцию по уменьшению желудка. Она рассказала, сколько веса потеряла через месяц

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Реперка alyona alyona месяц назад сделала операцию по уменьшению желудка. Она рассказала, что ей очень интересно наблюдать за своими трансформациями на всех уровнях жизни.

Артистка рассказала, что сейчас весит 118 килограммов. До операции ее вес был около 132 килограмма. То есть, через месяц после операции она потеряла 14 килограммов.

Напомним, ранее артистка рассказывала, какие у нее есть трудности из-за лишнего веса . При этом она отметила, что ей комфортно с ее телом, но хотела бы весить 80 килограммов. Впоследствии она сделала операцию по уменьшению желудка.