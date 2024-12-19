Парламент принял Закон о ликвидации МСЭК в Украине

фото: rada.gov.ua

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада приняла в целом ликвидацию в Украине всех медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 2025 года

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Соответствующее решение – Закон №12178 – поддержали 259 народных избранников.

"Вместо с 01 января 2025 г. внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах (современная система оценивания функционирования личности)", - добавил Ярослав Железняк.

Напомним, в ноябре Кабинет министров подготовил и внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ликвидацию всех МСЭК в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Среди принятых решений – ликвидация МСЭК до конца этого года.