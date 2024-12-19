16:15  19 декабря
Нардеп Дмитрий Микиша вышел из фракции "Слуга народа"
14:45  19 декабря
Спецслужбы предотвратили убийство свидетеля по делу о $1 млн взятки полковнику СБУ
09:04  19 декабря
На Николаевщине мать спасла из горящего дома шестерых детей
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2024, 18:00

Парламент принял Закон о ликвидации МСЭК в Украине

19 декабря 2024, 18:00
Читайте також українською мовою
фото: rada.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада приняла в целом ликвидацию в Украине всех медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 2025 года

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Соответствующее решение – Закон №12178 – поддержали 259 народных избранников.

"Вместо с 01 января 2025 г. внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах (современная система оценивания функционирования личности)", - добавил Ярослав Железняк.

Напомним, в ноябре Кабинет министров подготовил и внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ликвидацию всех МСЭК в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Среди принятых решений – ликвидация МСЭК до конца этого года.

ликвидация нардепы Верховная Рада голосование МСЭК
Рада приняла закон о создании госреестра военнослужащих
18 декабря 2024, 15:30
НАПК нашло миллионные нарушения в декларации мужа Татьяны Крупы
12 декабря 2024, 16:27
В Житомирской области задержали двух медработников, которые требовали взятку от участника войны
03 декабря 2024, 20:42
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Россияне атаковали образовательное учреждение в центре Херсона: ОВА показала последствия обстрелов
19 декабря 2024, 17:30
ДТП с маршруткой в Житомирской области: в полиции уточнили данные о пострадавших
19 декабря 2024, 17:21
Обстрел Шевченково на Харьковщине: количество погибших возросло до трех
19 декабря 2024, 17:04
В ВР внесли законопроект, упрощающий получение компенсации "єВідновлення"
19 декабря 2024, 16:43
Россияне ударили по Купянскому району Харьковщины: есть погибшие и раненые
19 декабря 2024, 16:26
В Никополе в результате российского обстрела ранены два человека
19 декабря 2024, 16:20
Нардеп Дмитрий Микиша вышел из фракции "Слуга народа"
19 декабря 2024, 16:15
Командиру 211 бригады, в которой издевались над военными, избрали меру пресечения
19 декабря 2024, 15:50
Мобилизация мужчин с "броней": в Сухопутных войсках выступили с пояснениями
19 декабря 2024, 15:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »