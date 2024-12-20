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20 декабря 2024, 11:09

Коррупционное дело в отношении Дубинского: нардеп проиграл апелляцию

20 декабря 2024, 11:09
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фото: Общественное
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Народный депутат Украины признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Ведомство не указывает имени нардепа, однако из материалов дела понятно, что речь идет об Александре Дубинском.

Отмечается, что Киевский апелляционный суд согласился с позицией прокурора и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб народного депутата, который решением суда первой инстанции признан виновным в совершении административного правонарушения.

Прокурор в суде доказал, что народный избранник, будучи подозреваемым в уголовном производстве и действуя в условиях реального конфликта интересов, использовал свои депутатские полномочия, направив обращение в Министерство здравоохранения и ГБР, чтобы получить сведения, необходимые для реализации своих личных интересов, никаким образом, не связанных с его депутатской деятельностью.

Суд применил к нардепу административное взыскание в виде штрафа.

Напомним, в марте этого года Печерский районный суд Киева признал народного депутата Александра Дубинского виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.

коррупция депутат Дубинский Александр административные правонарушения
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