Фото из открытых источников

В Кропивницком 22-летнего мужчину отправили под домашний арест. Это произошло после того как он укусил полицейского

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 25 октября. Правоохранители остановили автомобиль, в котором на пассажирском сиденье находился 22-летний мужчина, а за рулем был его отец. В ходе проверки оказалось, что водитель нарушил правила военного учета.

Мужчина начал убегать от полиции и военных ТЦК. Его сын побежал следом и укусил старшего полицейского лейтенанта за левую кисть. 22-летний мужчина получил подозрение за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей. Санкция настоящей статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Пока его отправили под домашний арест.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это произошло, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.