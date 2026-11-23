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Канцлер Германии Фридрих Мерц считает ошибкой решение не поддержать вступление Украины в НАТО на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году. По его мнению, если бы тогда Украина стала членом Альянса, полномасштабной войны с Россией, вероятно, удалось бы избежать

Об этом Мерц заявил 23 ноября во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, сообщает Die Zeit, передает RegioNews .

"Думаю, сегодня мы все видим, по крайней мере, оглядываясь назад, какой ошибкой было не поддержать американское предложение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году по принятию Украины в Альянс. Если бы Украина стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать", — сказал немецкий канцлер.

Заявление Мерца фактически подвергает сомнению позицию тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выступала против предоставления Украине перспективы членства в НАТО. После начала полномасштабного вторжения она защищала это решение, объясняя, что вступление Украины в Альянс могло спровоцировать Россию на агрессию еще в 2008 году.

Мерц также поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона относительно необходимости снова обсудить членство Украины в НАТО. Он назвал его логически обоснованным.

Немецкий канцлер подчеркнул, что после завершения войны Украина должна получить надежные гарантии безопасности, подобные тем, которые предусматривает статья 5 Североатлантического договора. Она определяет принцип коллективной обороны: нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех.

"Эти гарантии безопасности будут очень близки к членству в НАТО. И я, честно говоря, не могу представить будущее Украины без таких гарантий безопасности, в которых она срочно нуждается", — заявил Мерц.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте со своей стороны напомнил, что Альянс уже долгое время придерживается позиции, что Украина должна стать его членом. В то же время, решение о расширении НАТО принимают исключительно государства-члены.

Рютте предложил ответить на российские провокации против европейских стран и гибридные атаки усилением поддержки Украины.

"За каждый инцидент в Европе - больше поддержки Украине, а не меньше. Это лучший ответ, который можно дать", - подчеркнул генсек НАТО.

Нагадаємо, 19 листопада Володимир Зеленський зустрівся із спеціальним представниками президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Однією з ключових тем переговорів стали гарантії безпеки для України.