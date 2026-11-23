Фото из открытых источников

На Волыни вынесли приговор 30-летней женщине. Она допустила смертельное ДТП, в котором погиб ее муж

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Авария произошла в апреле в селе Березолуки. 30-летняя женщина была за рулем Renault Megane, хотя никогда не получала водительское удостоверение. Она не выбрала безопасную скорость, выехала на обочину, из-за чего авто попало в кювет и опрокинулось. Ее мужчина в результате ДТП погиб на месте от полученных травм.

На суде женщина признала вину. По ее словам, она не помнит всех обстоятельств, но отметила, что она не справилась с управлением.

Мать погибшего заявила, что простила невестку и просила ее строго не наказывать, потому что им нужно воспитывать троих детей.

Суд назначил женщине четыре года лишения свободы, однако уволил ее от отбывания наказания с испытанием на один год.

Напомним, в Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Пострадали пять человек, водителя задержали – он был под хмельком.