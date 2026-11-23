Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно столкнулись автомобиль Skoda и мотоцикл X-Trail. Известно, что в результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир мотоцикла. Все они – 17-летние местные жители.

"В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что ни у одного из водителей не было водительского удостоверения, которое бы давало право управлять транспортными средствами соответствующей категории", - говорят правоохранители.

Напомним, в Полтавской области автомобиль Volkswagen врезался в дерево и съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.