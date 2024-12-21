Чоловік скандальної Тетяни Крупи дав пояснення щодо знайденої під час обшуків готівки

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Чоловік голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи Володимир пояснив, чому він та дружина не внесли в декларацію мільйони доларів, які були знайдені у них вдома під час обшуків

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.

Володимир Крупа на суді пояснив, що більша частина коштів, знайдених у їхньому домі, були передані йому як інвестиції у спільні бізнес-проекти.

При цьому, за його словами та адвокатів, отриманих у 2024 році, не підлягав декларуванню, оскільки ще не наступили відповідні терміни. Також він зазначає, що відповідно до закону, Крупа не має повідомляти про істотні зміни у майновому стані.

Тож, на думку захисту, заяви слідства про незаконне походження коштів є передчасним.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня 2025 року термін арешту керівниці Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи. Також суд вирішив зменшити заставу для Крупи з 300 до 280 млн грн.

Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Також відомо, що Нацагентство з питань запобігання корупції виявило неправдиві дані у декларації Володимира Крупи за 2021 рік. За підсумками перевірки з'ясувалося, що у декларації Володимира Крупи, який перебував на посаді голови Управління західного офісу Держаудитслужби на Хмельниччині, були неправдиві відомості на понад 2,2 млн гривень.

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