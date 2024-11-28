Суд продолжил меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК и снова уменьшил залог

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Высший антикоррупционный суд продлил до 26 января 2025 года срок ареста руководителя Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Крупы уменьшили альтернативную меру пресечения в виде залога с 300 до 280 млн грн. Она и дальше будет находиться в СИЗО.

Добавим, недавно коллегия судей уменьшила сумму залога Татьяне Крупе с 500 до 300 миллионов гривен.

Напомним, ранее стало известно, что глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, обжаловала арест имущества в рамках уголовного производства.

Как известно, в начале октября руководительница Татьяна Крупа была разоблачена на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные.

Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

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