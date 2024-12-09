Суд оставил под стражей главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС.

"Апелляционная палата ВАКС 9 декабря рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 28.11.2024 о продлении срока меры пресечения руководительнице одного из областных центров медико-социальной экспертизы в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 280 млн грн залога. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений", – говорится в сообщении.

Это решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, ранее стало известно, что глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, обжаловала арест имущества в рамках уголовного производства.

Как известно, в начале октября руководительница Татьяна Крупа была разоблачена на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные.

Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Также стало известно, контракт подозреваемой в незаконном обогащении главы Татьяны Крупы предусматривает, что она будет на этом посту до ноября 2025 года.

После в Хмельницкой МСЭК объяснили, почему Крупа до сих пор остается на должности.

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