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09 грудня 2024, 13:41

Суд залишив під вартою голову Хмельницької обласної МСЕК Крупу

09 грудня 2024, 13:41
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фото: РБК-Україна
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Апеляційна палата 9 грудня Вищого антикорупційного суду залишила під вартою керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу АП ВАКС.

"Апеляційна палата ВАКС 9 грудня розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28.11.2024 про продовження строку запобіжного заходу керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 280 млн грн застави. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін", – йдеться у повідомленні.

Це рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оскаржила арешт майна в рамках кримінального провадження.

Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку.

Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Також стало відомо, контракт підозрюваної в незаконному збагаченні голови Тетяни Крупи передбачає, що вона перебуватиме на цій посаді до листопада 2025 року.

Згодом у Хмельницькій МСЕК пояснили, чому Крупа досі залишається на посаді.

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