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19 ноября 2024, 00:03

Скандальная Татьяна Крупа еще год будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК

19 ноября 2024, 00:03
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фото: Facebook
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Хмельницкий областной совет заключил контракт с руководительницей МСЭК Татьяной Крупой, обвиняемой в незаконном обогащении, до ноября 2025 года

Об этом говорится в материалах суда, передает RegioNews со ссылкой на "Українські Новини".

Отмечается, что 2 ноября 2020 года был заключен контракт Крупой на новый срок - с 3 ноября 2020 года по 2 ноября 2025 года включительно.

Это означает, что полномочия Крупы как главы МСЭК истекут только через год.

Также известно, что с 7 декабря 2020 года Крупа приобрела полномочия депутата Хмельницкого облсовета 8 созыва. Она была причислена к постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

К слову, ранее появилась информация, что руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа, которой объявлено подозрение в незаконном обогащении, до сих пор сохраняет свою должность.

Напомним, в начале октября руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте. 5 ноября ВАКС арестовал ряд имущества Татьяны Крупы. Речь идет, в частности, и об изъятых во время обысков наличных. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, содержится в столичном СИЗО в камере без улучшенных условий.

Крупа на суде объяснила, откуда в ее доме взялось такое большое количество наличных денег. По словам женщины, большинство изъятых средств не принадлежат непосредственно ее семье, это якобы деньги "инвесторов" ее мужа.

Хмельницкая область коррупция МСЭК Татьяна Крупа
Сосед Татьяны Крупы после обыска нашел во дворе две сумки с долларами
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