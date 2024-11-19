Скандальная Татьяна Крупа еще год будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК

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Хмельницкий областной совет заключил контракт с руководительницей МСЭК Татьяной Крупой, обвиняемой в незаконном обогащении, до ноября 2025 года

Об этом говорится в материалах суда, передает RegioNews со ссылкой на "Українські Новини".

Отмечается, что 2 ноября 2020 года был заключен контракт Крупой на новый срок - с 3 ноября 2020 года по 2 ноября 2025 года включительно.

Это означает, что полномочия Крупы как главы МСЭК истекут только через год.

Также известно, что с 7 декабря 2020 года Крупа приобрела полномочия депутата Хмельницкого облсовета 8 созыва. Она была причислена к постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

К слову, ранее появилась информация, что руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа, которой объявлено подозрение в незаконном обогащении, до сих пор сохраняет свою должность.

Напомним, в начале октября руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте. 5 ноября ВАКС арестовал ряд имущества Татьяны Крупы. Речь идет, в частности, и об изъятых во время обысков наличных. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, содержится в столичном СИЗО в камере без улучшенных условий.

Крупа на суде объяснила, откуда в ее доме взялось такое большое количество наличных денег. По словам женщины, большинство изъятых средств не принадлежат непосредственно ее семье, это якобы деньги "инвесторов" ее мужа.