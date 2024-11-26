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26 ноября 2024, 00:28

Скандальная глава Хмельницкой МСЭК Крупа добивается снятия ареста с изъятой налички

26 ноября 2024, 00:28
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фото: ДБР
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Председатель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, обжаловала арест имущества в рамках уголовного производства

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.

Жалобу защита Крупы подала в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Для рассмотрения апелляции суд истребовал из ВАКС материалы производства по ходатайству прокурора об аресте имущества.

В частности, по данным издания, Крупа обжаловала арест наличности, изъятой из ее квартиры и по месту работы во время обысков. Также чиновник требует снятия ареста с другого имущества.

Напомним, в октябре руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте. 5 ноября ВАКС арестовал ряд имущества Татьяны Крупы. Речь идет, в частности, и об изъятых во время обысков наличных. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Известно, что Татьяна Крупа находится в столичном СИЗО в камере без улучшенных условий. Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом Татьяну Крупу. В то же время, коллегия судей уменьшила сумму залога с 500 до 300 миллионов гривен.

Крупа на суде заявила, что большинство изъятых средств не принадлежат непосредственно ее семье, это якобы деньги "инвесторов" ее мужа.

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