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Руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, не подавала заявление об уходе с должности

Об этом говорится в ответе Хмельницкой МСЭК на запрос журналистов, передает RegioNews со ссылкой на "Українські Новини".

В ведомстве отмечают, что Татьяна Крупа продолжает состоять в должности главврача КЗОЗ "Хмельницкий областной МСЭК".

Там подчеркнули, что расторжение контракта с Крупой не относится к их компетенции. Подобные вопросы находятся в поле ответственности Хмельницкого областного совета.

Как ранее стало известно, контракт подозреваемой в незаконном обогащении главы Татьяны Крупы предусматривает, что она будет на этом посту до ноября 2025 года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил до 26 января 2025 года срок ареста руководителя Хмельницкого МСЭК, депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы. Также суд решил снизить залог для Крупы с 300 до 280 млн грн.

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