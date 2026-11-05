Атака РФ на Харьковщину: шесть пострадавших, среди них 8-летний мальчик
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали шесть человек, в том числе 8-летний мальчик
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в Харькове острую реакцию на стресс получила 35-летняя женщина.
В Дергачах ранения получил 67-летний мужчина, еще два человека – 40-летняя женщина и 8-летний мальчик – получили острую реакцию на стресс.
Также ранены 48-летний мужчина в селе Шестаково Старосалтовской общины и 57-летний мужчина в поселке Приколотное Ольхуватской общины.
Кроме того, медики оказали помощь 15-летнему парню, который получил ранение 2 ноября в Изюме.
Для атак по Харьковщине российские войска применяли разные виды вооружения: один беспилотник типа "Герань-2", три БпЛА "Молния", 10 FPV-дронов и еще 71 беспилотник, тип которого устанавливается.
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области.
В частности, в Харькове повреждены два многоквартирных и два частных дома, окна учебного заведения, кровля медицинского учреждения, киоск, три автомобиля и мусоровоз.
В Богодуховском районе повреждены электросети в Золочеве.
В Купянском районе поврежден частный дом в Новой Александровке.
В Изюмском районе получили повреждения электросети в Барвенково и частный дом в Александровке.
В Харьковском районе поврежден частный дом в Васищево, железнодорожная инфраструктура в Залужном, почтовое отделение в Коротиче и складское здание в Котлярах.
В Лозовском районе повреждены дом и хозяйственное сооружение в Лозовском, а также два складских здания – в Лозовой и Новоукраинке.
В Чугуевском районе поврежден гаражный бокс в Чугуеве и автомобиль в Шестакове.
Напомним, в ночь на 5 ноября РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 и 128 ударными БпЛА типа Shahed (65 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях.