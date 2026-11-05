Иран угрожал ударами по Киеву, Одессе и Львову: в ЦПИ разоблачили фейк

Фото: ЦПЗ

В сети распространяют ложную информацию о якобы угрозах Ирана нанести ракетные удары по Киеву, Львову и Одессе в случае атаки со стороны США

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В доказательство Telegram-каналы публикуют скриншот якобы из эфира одного из иранских телеканалов. На изображении вроде бы показана карта Европы с обозначенными украинскими городами.

Однако эта информация не соответствует действительности. В ЦПД отмечают, что во время оригинального эфира речь не шла о возможных ударах Ирана по Украине. Кроме того, в действительности в трансляции было показано другое изображение.

Таким образом, скриншот, распространяемый в сети, является подделкой.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что цель таких сообщений – посеять панику среди украинцев и создать впечатление угрозы ракетных ударов со стороны Ирана.

Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который администрировал телеграмм-канал с антиукраинскими фейками и дезинформацией о войне. В частности, мужчина утверждал, что Украина якобы не суверенное государство, а остается "административным округом СССР", и что Россия имеет "законное право" объявить украинскую территорию своей.