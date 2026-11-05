Зеленский рассчитывает на победу демократов в Конгрессе США: что это даст Украине

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Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может способствовать усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зеленскому немецкому телеканалу ZDF, передает RegioNews.

Глава государства предположил, что изменения в Конгрессе, в частности, возможный переход обеих палат под контроль демократов в следующем году, могут быть положительными для Киева.

В то же время Зеленский подчеркнул, что у Украины есть двухпартийная поддержка в США, и поблагодарил представителей обеих политических сил.

"Я также благодарен республиканцам, но демократы очень четко заявляют о поддержке Украины и оказании ей помощи", – отметил президент.

По его словам, демократы также выступают за возобновление связей между США и Европой, которые в последние годы несколько ослабли. Зеленский подчеркнул, что без тесного сотрудничества Вашингтона и европейских партнеров противостоять Путину гораздо сложнее.

Отдельно президент подчеркнул, что увеличение американской военной и финансовой помощи может вынудить Кремль пересмотреть целесообразность продолжения войны.

"Если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это будет положительным фактором, который повлияет на Путина", – заявил Зеленский.

Он также выразил надежду на то, что усиление поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов поможет приблизить переговоры и создаст условия для достижения мира.

Справка: Промежуточные выборы (Midterm Elections) – это общенациональные выборы в США, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока. По их итогам определяется, какая политическая партия будет контролировать Конгресс – законодательный орган страны.

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября 2026 года.

Демократическая партия получила 220 мест из необходимых 218 для большинства в Палате представителей, тем самым закрепив свой контроль над обеими палатами Конгресса.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.